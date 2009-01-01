19:43

Бывшего депутата молдавского парламента Юрия Болбочану задержали по делу о шпионаже в пользу России, сообщили «Интерфаксу» источники в Генеральной прокуратуре Молдавии.

В его доме прошли обыски, в каком статусе – подозреваемый или обвиняемый – находится Болбочану, не уточняется.

По данным «Интерфакса», в постановлении Генпрокуратуры о задержании экс-депутата указывается, что уголовное дело начато летом 2016 года.

По данным следствия, Болбочану «поддерживал контакты с помощником военного атташе посольства России в Молдавии Александром Грудиным и передавал ему какую-то информацию». Во время встреч «Болбочану и Грудин предпринимали строгие меры по конспирации», цитирует «Интерфакс» постановление.

«Принимая во внимание события на Украине, не исключается возможное участие офицеров российских спецслужб в организации или поддержке событий, направленных на дестабилизацию социально-политической ситуации в Молдове», – также говорится в документе.

В Молдавии в 2016 году расследовали дело о подкупе депутатов, сообщалось, что те, кто пытался подкупить депутатов, якобы ставят цель «установить контроль» за парламентом страны. Как ранее в марте писал молдавский портал Ava.md, по данным властей республики, за этим может стоять ФСБ России.

Reuters указывало, что российская спецслужба может быть причастна к организации канала отмывания денег через банковскую систему Молдавии. Часть отмытых по этому схеме средств, писало агентство, ФСБ могла использовать для «продвижения российских интересов».