22:12

Киев может ввести санкции против посетивших Крым политиков из европейских и других стран. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, сообщается на сайте СНБО.

По словам Турчинова, СБУ проанализирует списки политиков, которые, «по сообщениям российских СМИ, прибыли с трехдневным визитом в аннексированный Крым». Он отметил, что в случае подтверждения этой информации будет рассматривать вопрос о введении санкций против них.

Турчинов добавил, что против посетивших полуостров и участвовавших в «пропагандистской акции» граждан Украины могут быть заведены уголовные дела.

Ранее «РИА Новости» писало, что в Крым приехали депутаты Европарламента, политики из стран Европейского союза, СНГ и Латинской Америки. По словам председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслана Бальбека, на полуостров также приехали «представители украинской политики», которые «не находятся под воздействием националистического угара».

Крым вошел в состав России после референдума на полуострове в марте 2014 года. Украина не признает присоединение республики к РФ, западные страны также называют его «аннексией».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин «не жалеет» о присоединении Крыма. Он назвал ситуацию с полуостровом «спасением целого народа».