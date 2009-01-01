Все украинские банки с российским государственным капиталом ведут переговоры о продаже. Об этом заявила глава Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова в эфире телеканала «Интер», пишет «Интерфакс».
По словам Рожковой, НБУ считает продажу лучшим способом покинуть рынок Украины.
«В сегодняшних условиях, к сожалению, о каком-то развитии дальнейшем этих банков на территории Украины говорить, конечно, нельзя», – добавила она.
Рожкова отметила, что попавшие под санкции Украины банки продолжат выполнять свои обязательства, а их возможная продажа не отразится на клиентах.
Ранее 16 марта сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко ввел санкции против «дочек» пяти российских банков сроком на один год. Речь шла о Сбербанке, ОАО VS Bank, Проминвестбанке, ВТБ, ОАО «БМ Банк». Нацбанк Украины запретил им выводить капитал за пределы страны.
13 марта украинские активисты заблокировали вход в офис Сбербанка и потребовали отобрать у банка лицензию. На следующий день неизвестные забросали офис Альфа-банка камнями. Возмущение активистов вызвало решение Сбербанка обслуживать клиентов с паспортами ДНР и ЛНР.
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