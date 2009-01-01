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Президент Uber Джефф Джоунс покидает свой пост из-за проблем в компании. Об этом сообщает издание Recode.

Как сообщает источник в компании, уход Джоунса связан, в том числе, с обвинениями в сексизме и сексуальных домогательствах в отношении сотрудников компании. Президент компании признал, что не может справиться с ситуацией.

Отношение клиентов к Uber стало ухудшаться после того, как сервис повысил тарифы во время протестов против миграционного указа Дональда Трампа. Пользователи, выступающие против политики Трампа, также были недовольны тем, что гендиректор компании Трэвис Каланик состоял в консультативном совете бизнеса при президенте.

Жалоба одной из сотрудниц компании на сексуальные домогательства со стороны ее начальника усугубило ситуацию. Пользователи в соцсетях призывали отказаться от Uber в пользу его конкурента Lyft, появился хэштег #DeleteUber («удалите Uber»).

В конце февраля компанию Uber и ее подразделение Otto обвинили в краже разработок автопилота Alphabet. По версии следствия, сотрудник Waymo украл технологии компании и передал их в Otto. Waymo попросила суд запретить Uber использовать украденные технологии, а также вернуть похищенные секретные материалы.