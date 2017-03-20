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Бывшего исполнительного директора по контролю и качеству «Роскосмоса» Владимира Евдокимова за месяц до убийства в СИЗО перевели в камеру без видеонаблюдения. Об этом сообщает РБК со ссылкой на председателя московской общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в местах принудительного содержания Вадима Горшенина и члена комиссии Ивана Мельникова.

«Руководство изолятора подавало заявки [на оборудование видеонаблюдения], но пока камеры ставят потихоньку, по мере того, как выделяют финансирование. В большинстве помещений видеонаблюдения нет», – сказал Мельников.

Он отметил, что до перевода Евдокимов находился в спецблоке, где были камеры наблюдения. Сокамерники погибшего рассказали комиссии, что его тело обнаружили в туалете.

«Дверь в туалет была закрыта изнутри. Они пытались до него докричаться; дергали дверь; из-под нее потекла кровь», – сообщили очевидцы.

По словам заключенных, у Евдокимова не было конфликта ни с сокамерниками, ни с администрацией СИЗО.

18 марта Владимира Евдокимова нашли мертвым в СИЗО № 5 («Водник»). В Главном следственном управлении СК РФ по Москве сообщали, что он погиб от двух ножевых ранений в области сердца. После гибели бывшего директора «Роскосмоса» следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Прокуратура собирается оценить «действия должностных лиц» в СИЗО.

В декабря 2016 года Евдокимова арестовали по обвинению в мошенничестве на 200 млн рублей. Позже ему продлили срок ареста до 30 апреля. Следствие считает, что он в составе организованной группы участвовал в хищении имущества «Российской самолетостроительной корпорации “МиГ”». Сам Евдокимов свою вину не признавал.

Ранее по делу о хищении был арестован бывший директор ЗАО «Научно-технический центр» Александр Золин. В феврале ему также продлили срок ареста до 30 апреля. Свою вину Золин отрицает. Под арестом находятся также заместитель гендиректора ПАО «Туполев» (входит в ОАК) Егор Носков и бывший гендиректор ОАО «МиГ-Рост» Алексей Озеров.