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Адвокаты экс-главы НПО «Космос» Андрея Чернякова обратились в полицию с требованием возбудить уголовное дело в отношении менеджеров Банка Москвы. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Обращение подготовили после собственного расследования, проведенного защитой Чернякова. Авторы заявления указывают, что до событий конца 2010 года возглавляемая компания была «финансово устойчивой»: она входила в топ-200 частных непубличных организаций по версии Forbes, а объем работ составлял ежегодно 30 млрд рублей.

В октябре того же года «Космос» взял в Банке Москвы кредит 9 млрд рублей на достройку Алабяно-Балтийского тоннеля. Однако спустя три года компания не смогла расплатиться по долгам, отчасти, утверждает адвокат, из-за того, что власти Москвы не стали задействовать компанию на других объектах. В итоге «Космосу» пришлось брать повторно кредит в объеме 2,5 млрд рублей. Как отмечает защита Чернякова, банк согласился давать деньги только под личное поручительство главы «Космоса».

Весной 2014 года финансирование строительства внезапно прервалось, и все кредиты были предъявлены к немедленному погашению. Адвокаты считают, что менеджеры банка, состоящие в «преступной группе», «были твердо намерены прекратить финансирование строительных проектов и тем самым обанкротить “Космос”».

По утверждению защиты Чернякова, сотрудники Банка Москвы «вывели и продолжают выводить из конкурсных масс» активы компании. В том числе, с молотка был продан особняк бывшего главы «Космоса»: он был оценен в 76 млн рублей, тогда как его рыночная стоимость составляла около 400 млн рублей.

Требование вернуть более 30 млрд рублей Банку Москвы адвокаты Чернякова считают незаконным. В ВТБ заявление защиты бизнесмена назвали «попыткой отвлечь правоохранительные органы» от уголовных дел, расследуемых в его отношении.

Экс-глава НПО «Космос» обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Андрей Черняков похитил 25 млн рублей при строительстве школы дзюдо, а также совершил мошенничество с кредитами Банка Москвы, по которым его компания получила более 11 млрд рублей на строительство Алабяно-Балтийского тоннеля в Москве. Предположительно, часть этих денег была переведена на счета подконтрольной Чернякову фирмы ООО «Космос-Урал Спецстрой».

Бизнесмен находится в международном розыске. Высокий суд в Лондоне постановил изъять имущество Андрея Чернякова по ходатайству Банка Москвы в ноябре 2016 года.