06:30

Британский физик Стивен Хокинг собирается полететь в космос на корабле компании Virgin Galactic. Об этом он сообщил в программе Good Morning Britain, передает The Times.

«Я думал, что никто меня не возьмет [в космос], но Ричард Брэнсон [владелец Virgin Group] предложил мне место на Virgin Galactic, и я сразу же согласился», – рассказал Хокинг.

Ученый добавил, что полет в космос может сделать его счастливым.

В этом интервью Хокинг также затронул тему итогов выборов американского президента. Профессор предположил, что в связи с приходом Трампа к власти он больше не является желанным гостем в США.

В 1963 году у Хокинга диагностировали хроническое заболевание центральной нервной системы – боковой амиотрофический склероз. В дальнейшем болезнь привела к полному параличу. В 1985 ученый потерял способность говорить и стал пользоваться синтезатором речи.

75-летний профессор Хокинг – один из самых выдающихся физиков-теоретиков современности. Он приобрел известность благодаря своим работам в области черных дыр и происхождения Вселенной.

Планер Virgin Galactic предназначен для туристических полетов до границы атмосферы Земли с космосом, без выхода на ее орбиту. Стоимость путешествия для каждого из шести пассажиров составляет порядка $200 тысяч. Билеты уже забронировали около 800 человек, в их числе актриса Анджелина Джоли и певица Леди Гага.