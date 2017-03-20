07:56

С 20 марта «Яндекс.Деньги» начинают тестировать арбитражный сервис, рассказала «Ведомостям» представитель компании Евгения Арнаутова.

Таким образом «Яндекс.Деньги» планирует сам компенсировать клиентам потери из-за oшибок в доставке интернет-магазинов, дoлгой доставки или невыпoлненнoго заказа.

Как пояснила Арнаутова, обычно решение о возврате платежа или компенсации принимает интернет-магазин. Пилотный проект сервиса предусматривает, что защита покупателя распространится на все магазины-юрлица, которые принимают платежи с кошельков «Яндекс.Денег».

Затем уже сам сервис будет разбираться с продавцом. Если магазин признает ошибку, он компенсирует расходы. Если претензии покупателя обоснованны, но продавец систематически отказывается возмещать расходы, «Яндекс.Деньги» будет ставить вопрос о дальнейшем сотрудничестве с ним.

В тестовом режиме проект будет работать до 20 мая, затем компания примет решение о его дальнейшем развитии. По оценке «Яндекс.Денег», гарантия возврата денег подтолкнет покупателей к предоплате товара, что увеличит долю платежей с кошелька компании.

В феврале глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что власти согласовали проект закона о недобросовестных онлайн-ритейлерах и товарных агрегаторах (например, «Яндекс.Маркет»). В марте Роскомсвобода заметила, что ведомство перед внесением в Госдуму заменило согласованную с бизнесом версию законопроекта.

В частности, в нем прописана ответственность агрегатора за любую информацию от продавца, а не только за ложную, как предполагалось в согласованном документе.