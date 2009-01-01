В российском тюремном некрополе Владимир Евдокимов – рядом с Сергеем Магнитским. До сих пор существовало одно громкое убийство в московском следственном изоляторе, теперь их будет два.

Смерть Магнитского в свое время стала результатом ссоры между российским государством и Биллом Браудером – как часто бывает в таких ситуациях, государство схватило того, до кого могло дотянуться, поместило его за решетку, то ли заметая следы, то ли торгуясь, и дальше уже сочетание злого умысла (в том, что Магнитского хотели если не убить, то помучить, сомневаться трудно) и российской тюремной реальности, где граница между преднамеренным убийством и убийством по неосторожности размыта так сильно, что достоверно установить истину просто невозможно. Браудер сейчас – официально признанный враг российского государства (стоит вспомнить, как Юрий Чайка называл именно его заказчиком расследования Алексея Навального о его, Юрия Чайки, семье и партнерах), а Магнитский – всемирно известная жертва российских властей и человек, чьим именем назван американский закон, фиксирующий персональные санкции против двух десятков российских силовиков, предположительно причастных к его смерти.