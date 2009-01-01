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Президент РФ Владимир Путин утвердил новых членов Общественной палаты (ОП) по президентской квоте. Текст указа размещен на официальном портале правовой информации.

Повторно в палату вошли 17 общественных деятелей, а 23 человека были заменены.

Среди новых членов палаты оказались шахматист Сергей Карякин, скульптор Андрей Ковальчук, главный редактор журнала «Эксперт» Валерий Фадеев и вице-президент «Яндекса» Марина Янина.

О том, что Путин сменит больше половины назначаемых по президентской квоте членов Общественной палаты в начале марта узнал «Коммерсантъ». Сообщалось, что в новый список вошли те, кто имеет «особые заслуги перед государством и обществом».

Состав Общественной палаты формируется в три этапа. 40 членов выбирает президент, 85 человек назначают от субъектов России, а еще 43 участников выбирают через интернет-голосование. В прошлый раз членов Общественной палаты назначали в 2014 году.

В среднем за год ОП проводит 3–4 пленарных заседаний, а также проводятся круглые столы и другие мероприятия. В конце каждого года ОП заслушивает и принимает доклад о правах человека в России. «Независимая газета» писала, что в 2016 году такой доклад для Общественной палаты подготовила компания, которая специализировалась на пошиве одежды. К конкурсу на создание доклада не были допущены правозащитные организации «Мемориал», Комитет за права человека и Московская Хельсинкская группа.