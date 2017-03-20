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Россия отказалась предоставить жителям смопровозглашенных республик Донбасса упрощенный порядок пребывания на территории страны, сообщили РБК в Госдуме и МВД.

Обладатели паспортов Донецкой и Луганской народных республик как и граждане Украины каждые 90 дней обязаны покидать Россию, если у них нет вида на жительство.

Один из собеседников РБК уточнил, что в указе президента РФ Владимира Путина о признании паспортов ДНР и ЛНР говорится о жителях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Следовательно на них распространяются те же правила, что на граждан Украины.

На запрос РБК, какие документы регулируют пребывание обладателей паспортов ДНР и ЛНР, в МВД на момент публикации материала не ответили.

Как рассказал РБК военнослужащий ДНР Александр Жучковский, на практике при пересечении границы владелец такого паспорта не заполняет миграционную карту.

Глава комиссии президентского Совета по правам человека Евгений Бобров сообщил изданию, что граждане самопровозглашенных республик Донбасса «действительно воспринимаются российскими органами власти как украинские граждане».

Указ о признании паспортов ЛНР и ДНР президент России Владимир Путин подписал в середине февраля.