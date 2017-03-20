10:18

Крупнейший в мире производитель микросхем для сотовых телефонов, компания Qualcomm анонсировала линейку чипов с поддержкой 4G LTE для кнопочных телефонов, сообщает Mashable.

Как отмечает издание, с развитых рынков телефоны начального уровня быстро исчезают, но они все еще популярны в таких странах, как Индия.

Чипсет Qualcomm 205 Mobile Platform оснащен двухъядерным процессором, он позволит передавать по мобильной связи голосовые сообщения и должен обеспечить скорость загрузки до 150 мегабит в секунду.

Компания рассчитывает, что телефоны с этими процессорами поступят в продажу во втором квартале 2017 года.

В прошлом году, пишет Mashable, в Индии продали 148 млн телефонов начального уровня. Qualcomm таким образом поборется за место на рынке кнопочных телефонов.