Крупнейший в мире производитель микросхем для сотовых телефонов, компания Qualcomm анонсировала линейку чипов с поддержкой 4G LTE для кнопочных телефонов, сообщает Mashable.
Как отмечает издание, с развитых рынков телефоны начального уровня быстро исчезают, но они все еще популярны в таких странах, как Индия.
Чипсет Qualcomm 205 Mobile Platform оснащен двухъядерным процессором, он позволит передавать по мобильной связи голосовые сообщения и должен обеспечить скорость загрузки до 150 мегабит в секунду.
Компания рассчитывает, что телефоны с этими процессорами поступят в продажу во втором квартале 2017 года.
В прошлом году, пишет Mashable, в Индии продали 148 млн телефонов начального уровня. Qualcomm таким образом поборется за место на рынке кнопочных телефонов.
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