10:44

Российская академия наук перенесет выборы председателя на осень. Об этом сообщает «Интерфакс».

Решение о переносе было принято на ежегодном общем собрании 20 марта. Отмечалось, что это позволит усовершенствовать процедуру выборов и сделать их более демократичными. Ранее все кандидаты на пост главы Академии, включая действующего председателя Владимира Фортова, сняли свои кандидатуры с выборов. Об этом сообщало РИА Новости.

Помимо Фортова свои кандидатуры выставляли председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований Владислав Панченко и директор Института молекулярной биологии им. Энгельгардта Александр Макаров.

Предыдущие выборы руководителя РАН прошли в мае 2013 года. Срок президентства Фортова подходит к концу 27 марта. Выборы нового главы планировали провести 22 марта.

В сентябре 2013 года в силу вступил закон о реформе Академии наук. В результате к РАН присоединили Российскую академию медицинских наук и Российскую академию сельскохозяйственных наук, а все институты передали специально созданному правительственному агентству, находящемуся в ведении министерства образования и науки. Управлять всем имуществом и финансовыми потоками объединенной РАН стало это агентство.