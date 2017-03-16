В России очередной моральный диспут (как известно, высшим нравственным авторитетом у нас является ток-шоу Андрея Малахова «Пусть говорят», откуда этот сюжет и разошелся по стране): на этот раз все спорят о том, прав ли был водитель из Приозерска Владимир Бельский, который погнался на внедорожнике за мальчишками, стрелявшими в машину пластмассовыми шариками, подбил одного из них, десятилетнего Ваню Щеголева, поставил на колени и сдал полиции. Пользователи соцсетей всерьез спорят, не перестарался ли он с воспитательными мерами (у мальчика оказалось сотрясение мозга от падения на асфальт, и позже он потерял сознание)? Не надо ли наказать родителей, отпускающих ребенка играть на дорогу? И куда смотрит школа?

В этой истории все читается как фантастический гротеск и все совершенно узнаваемо: дети, играющие после школы на грязной весенней дороге; быкующий жлоб на джипе, который сбивает ребенка и полчаса до приезда полиции держит его, плачущего, на коленях; полиция, которая допрашивает мальчика и отдает его родителям, не говоря им, что он был сбит, а затем является к ним с органами опеки; но удивительнее всего комментаторы, которые, что называется, на серьезных щах обсуждают действия водителя (цитаты с YouTube):

«Мужик немного перегнул палку, но в целом его действия правильные. Парень должен запомнить урок, что порча чужого имущества наказуема и за свои поступки надо отвечать. Если родители ему это не объяснили, то приходится воспитывать посторонним людям вот такими немного грубоватыми мерами» (77 лайков); «этот п…к с рогатки по тачкам фигачит [в оригинале – нецензурно], это нормально? Там снег, водитель явно не хотел задавить п…юка, сгоряча газа поднажал больше, чем надо» (90 лайков); «Сегодня из игрушечного автоматика, завтра камнем в лобовуху кинем» (63 ﻿﻿лайка), и так далее.

Сакральное тело русского автомобиля

Здесь можно найти сразу несколько важных сюжетов. Первый – общеизвестный патологический фетишизм россиян по отношению к собственным машинам. Люди инвестируют в автомобили свою личность, privacy (отсюда страсть к тонировке в климатическом поясе, нисколько к ней не располагающем), свои права – включая прежде всего неприкосновенность личности. Машина, особенно если это черный внедорожник, является подлинным телом русского человека, оно сакрально и непоругаемо, и любой посягнувший на это тело должен быть незамедлительно и показательно наказан. Отсюда параноидальное отношение к потертостям и сколам лакокрасочного покрытия, ведущее к агрессии, разборкам на дорогах и многокилометровым пробкам из-за того, что водители оформляют малейшую царапину (хотя здесь упрек скорее страховым компаниям, требующим справок ГИБДД по любому поводу).