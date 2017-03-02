11:14

В 2016 году число самоубийств в России увеличилось на 57%. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, передает «Интерфакс».

«С 2011 по 2015 год количество самоубийств в стране стабильно снижалось на 10% в год. Но в 2016 году наблюдается рост на 57%», – сказала она.

Кузнецова не уточнила, идет ли речь обо всех самоубийствах в России или только о подростковых.

Причиной этого, по ее мнению, стало «лавинообразное» распространение «групп смерти» в социальных сетях. Кузнецова указала также на то, что почти в половине российских школ нет штатных психологов.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что с февраля 2017 года ведомство занялось мониторингом фейсбука, инстаграма и твиттера, добавляет «Интерфакс». По данным ведомства, «суицидальный контент» переходит из «ВКонтакте» туда.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что в 2016 году самоубийство совершили 720 подростков. При этом, по данным МВД, интернет стал причиной лишь 1% подростковых самоубийств. Основные причины – это неразделенная любовь (30% суицидов), конфликты в семье (29%) и психические заболевания (10%).

В феврале президент РФ Владимир Путин поручил правительству улучшить систему профилактики суицидов среди подростков. До этого Роскомнадзор отчитался о блокировке 10 тысяч ресурсов о самоубийствах.

В 2015 году самоубийство совершили почти 25 тысяч человек – показатель был на 6,2% ниже 2014 года. Сообщалось, что это число было самым низким за 50 лет.