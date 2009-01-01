Главой Федеральной службы судебных приставов (ФССП) назначен Дмитрий Аристов, ранее занимавший должность замминистра юстиции РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Прежний глава ФССП Артур Парфенчиков в феврале был назначен исполняющим обязанности главы Карелии вместо Александра Худилайнена. Претендентами на пост нового руководителя ведомства называли депутата Госдумы Владимира Плигина и полпреда президента в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича.
Дмитрий Аристов стал замминистра юстиции России в августе 2012 года, до этого он занимал пост директора департамента нормативно-правового регулирования, анализа и контроля в сфере исполнения уголовных наказаний и судебных актов.
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