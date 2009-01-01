11:57

Белорусские пограничники предотвратили прорыв с территории Украины автомобиля, в котором было найдено оружие и схожий с тротилом предмет. Об этом сообщается на сайте Государственного пограничного комитета Белоруссии.

Как говорится в сообщении, в ночь на 20 марта в пункте пропуска Александровка «Джип» сбил шлагбаум, получил механические повреждения и «предпринял попытку прорыва вглубь территории» Белоруссии.

Пограничники применили оружие, чтобы задержать автомобиль. В машине нашли «пистолет марки ТТ и два снаряженных магазина, а также предмет, внешне схожий с тротилом и электродетонаторами».

Погранслужба задержала двоих человек, личности которых устанавливаются. Предположительно, в автомобиле мог находиться еще один человек, его разыскивают, уточнили в ведомстве.