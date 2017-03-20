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Главными бенефициарами отмывания денег по «молдавской схеме» стал владелец компаний-подрядчиков РЖД, Алексей Крапивин, совладелец IT-холдинга «Марвел» Сергей Гирдин и владелец группы «Ланит» Георгий Генс. К такому выводу в своем расследовании пришла «Новая газета».

Крапивин указан единственным бенефициаром компаний Redstone Financial Ltd и Telford Trading S.A. в «панамских архивах», уточняет «Новая». Компании Крапивина с 2011 по 2014 год получили на свои счета в швейцарском банке $277 млн (8,4 млрд рублей).

Как утверждает газета, почти все деньги «поступили от фиктивных офшорных компаний, в пользу которых молдавские судебные приставы списывали деньги со счетов российских банков».

Компании Крапивина, пишет «Новая», – крупнейшие подрядчики РЖД. Отец бизнесмена был советником экс-главы корпорации Владимира Якунина.

Кроме того, в панамских документах есть компания с Британских Виргинских островов, Comptek International Overseas, чьим владельцем там указан Георгий Генс, сообщает издание. Это владелец группы «Ланит» – дистрибьютора продукции Apple, Samsung и Asus.

Comptek International Overseas, пишет «Новая», получала деньги по той же схеме, что и компании Крапивина. Генс и Крапивин не ответили на запрос газеты.

Власти Молдавии и России расследуют легализацию российских денег с 2014 года. По данным МВД, в схеме участвовал 21 российский банк и сто компаний. Суть схемы в том, что зарубежные фирмы заключали договоры займов, по которым российские компании получали кредиты, которые затем не выплачивались.

Кредиторы обращались в молдавские суды, поскольку поручителями по займам выступали граждане этой страны. Кредиторами и должниками были офшорные компании, а взысканные через суды деньги также перечислялись на счета офшорных фирм. Reuters в марте сообщило, что за организацией схемы, по данным молдавских властей, стоит ФСБ России.