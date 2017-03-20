Исполняющей обязанности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) стала Татьяна Чиркина. Об этом сообщается на сайте агентства, обратил внимание «Интерфакс».
По данным ТАСС, она занимает эту должность с 17 марта. Татьяна Чиркина – сотрудник организации. Чиркина ранее занимала должность главного бухгалтера организации, это указано в отчетности РУСАДА. Внимание на нее обратили «Ведомости».
Предыдущий руководитель агентства Анна Анцелиович ушла в отсавку 7 марта. Новый директор появится по итогам конкурса. Прием заявок на должность руководителя заканчивается 31 марта. Одним из критериев отбора руководителя называлось отсутствие опыта работы в РУСАДА, безупречная репутация и порядочность.
Работа агентства была приостановлена в ноябре 2015 года из-за того, что организацию заподозрили в фальсификациях допинг-проб. Тогда же было вынесено решение о несоответствии РУСАДА кодексу ВАДА.
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