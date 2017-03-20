13:02

Дело о госизмене сотрудников ФСБ поручили следователю Михаилу Свинолупу. Об этом сообщает РБК.

Свинолуп вел дело многодетной матери Светланы Давыдовой, которая позвонила в украинское посольство и сказала, что военная часть напротив ее дома опустела.

Дело о госизмене сотрудников российских спецслужб в пользу США было возбуждено в декабре 2016 года. По нему проходят Георгий Фоченков, Дмитрий Докучаев, его начальник Сергей Михайлов и менеджер «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов. Их также обвиняют во взломе аккаунтов российских чиновников и бизнесменов. Кроме того, Докучаев фигурирует в деле об атаке на Yahoo.

Как пишет РБК со ссылкой на источники, в начале декабря Свинолуп обращался в военный суд с просьбой арестовать всех подозреваемых, а затем просил о продлении ареста. По словам адвоката Ивана Павлова, который участвует в деле на стороне защиты, Свинолуп «один из самых опытных сотрудников следственного управления ФСБ и один из самых интеллигентных».

Обвинения Докучаеву, Михайлову и Стоянову были предъявлены на основании показаний основателя платежного сервиса ChronoPay Павла Врублевского, который он дал в 2010 году. По его словам, силовики передавали секретные данные американской компании Verisign и другим коммерческим организациям, которые были посредниками между подозреваемыми и спецслужбами США. В Verisign отметили, что информация не была секретной.

Дело матери семерых детей Светланы Давыдовой было возбуждено в 2015 году. За звонки в посольство Украины ее обвинили в госизмене и отправили в СИЗО. После вмешательства Кремля женщине изменили меру пресечения на домашний арест, а затем закрыли дело за отсутствием состава преступления.