Два года назад командир таджикского ОМОН полковник Гулмурод Халимов оказался в рядах ИГИЛ. Новость была сенсационной: к исламским боевикам в Сирии присоединился полковник, обласканный президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, удостоенный самых высоких наград и почестей – гордость и краса элиты вооруженных сил страны. Халимов обещал вернуться на родину, чтобы отомстить властям за преследования и унижения таджикских мусульман.

Сейчас беглый таджикский полковник на пути к выполнению своего обещания. Информированные источники в Афганистане сообщают, что 42-летний экс-командир ОМОН уже обосновался в северной афганской провинции Кундуз, граничащей с Таджикистаном. Эта провинция уже давно служит опорной базой для талибов – в сентябре 2015 года боевики даже захватили столицу Кундуза и удерживали ее несколько дней.

Но сегодня главной силой, контролирующей Кундуз, становятся структуры ИГИЛ, регулярно подпитываемые боевиками, которые доставляются туда из тренировочных лагерей в районе пакистано-афганской границы. Вертолеты без опознавательных знаков практически еженедельно приземляются и в других северных провинциях. Власть Кабула на этих территориях выглядит условной. В отдельных уездах провинций правительственным войскам лучше не появляться.