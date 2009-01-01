13:08

Кремль не занимается «лингвистическим анализом» высказываний американского президента, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Так он ответил на просьбу прокомментировать слова Дональда Трампа, который назвал Путина «крепким орешком».

«Как и русский, так и английский язык достаточно богат, и, конечно, некоторые политики предпочитают использовать все богатство родного языка», – цитирует Пескова «Интерфакс».

Трамп в интервью Fox News 19 марта заявил, что Путин – «точно крепкий орешек (tough cookie)», хотя американский президент его «не знает». Как добавил Трамп, он также не знает «что он [Путин] делает для России, но когда-нибудь мы это выясним».

Дональд Трамп стал президентом США по итогам выборов в ноябре 2016 года, в должность он вступил в январе 2017-го. Лидеры двух стран пока не встречались лично, в марте Песков допустил, что их первая встреча может пройти на саммите G-20 в июле.