14:15

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов отверг информацию о принуждении людей к участию в митинге за Крым, который прошел 18 марта.

«Это абсолютная ложь, никто никого никуда не принуждает. Приезжали люди и из других регионов России, их никто не принуждал», – сказал Каримов РБК.

Жители Грозного ранее пожаловались «Кавказскому узлу», что их заставили прийти на митинг 18 марта.

По словам сотрудниц одного из грозненских ведомств, это была «очередная принудиловка». Студенты нескольких учебных заведений сообщили, что у них отменили занятия, а не прийти на митинг было нельзя – это якобы грозит проблемами с учебой.

Во многих городах России 18 марта прошли митинги в честь третьей годовщины присоединения Крыма. Московская полиция насчитала на митинге-концерте 150 тысяч человек.