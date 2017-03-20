14:30

Служба безопасности Украины (СБУ) ввела санкции против европейских политиков, которые приехали с визитом в Крым. Об этом пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская рассказала в своем фейсбуке.

По ее словам, СБУ проверила информацию о политиках, «которые прибыли по приглашению оккупационной власти “праздновать” третью годовщину псевдреферендуму» и выяснила, что они находятся в Крыму незаконно. Речь идет о четырех гражданах Сербии и гражданине Чехии.

«СБУ приняла решение о запрете им въезда в Украину сроком на пять лет. Информация о граждан Украины в этой делегации в настоящее время не подтвердилась», – написала Гитлянская.

Ранее зампред комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек заявил, что фамилии прибывших в Крым украинских политиков не будут разглашать, «чтобы не допустить над ними расправы со стороны фашиствующих молодчиков из национальных батальонов». Его цитировало РИА Новости.

Депутаты Европарламента, политики из стран Европейского союза, СНГ и Латинской Америки прибыли в Крым 19 марта. После этого власти Киева пригрозили ввести против них санкции и завести уголовные дела. Сообщалось, что на полуостров также приехали «представители украинской политики», которые «не находятся под воздействием националистического угара».

Крым вошел в состав России после референдума на полуострове в марте 2014 года. Украина не признает присоединение республики к РФ, западные страны также называют его «аннексией».