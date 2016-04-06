14:41

Котласский городской суд приговорил Сергея Мохнаткина к двум годам лишения свободы. Об этом сообщила активистка Татьяна Пашкевич в фейсбуке.

«Мохнаткину дали 2 года по 321 статье и 2,6 года по совокупности. Он еле стоял, тремор в ногах сильных, хотя шел уверенно», – написала Пашкевич.

Его признали виновным в дезорганизации деятельности колонии (часть 2 статьи 321 УК РФ). По версии следствия, Мохнаткин ударил сотрудника колонии, так как не хотел исполнять его требования.

Адвокат активиста утверждал, что это и другое уголовное дело, по которому Мохнаткин также был признан виновным, возбудили, чтобы скрыть избиение активиста в марте 2016 года. В результате избиения у активиста диагностировали перелом поясничных позвонков.

Мохнаткина приговорили к 4,5 годам колонии в 2014 году. Его признали виновным в избиении двоих полицейских. До этого он уже отбывал срок за нападение на полицейского во время акции «Стратегия 31», но в 2012 году был помилован Дмитрием Медведевым, который тогда занимал пост президента РФ.