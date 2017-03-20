16:00

Миллиардеры Алишер Усманов и Михаил Фридман заняли пятое и седьмое места соответственно в списке богатейших россиян по версии Forbes.

В рейтинге прошлого года Фридман занимал второе место, Усманов – третье. При этом состояние Фридмана за год выросло на $1,1 млрд до $14,4 млрд, состояние Усманова, по оценке Forbes, увеличилось на $2,7 млрд до $15,2 млрд.

Первое место второй год подряд занял совладелец «Сибура» и «Новатэка» Леонид Михельсон с состоянием $18,4 млрд (плюс $4 млрд).

Второе место Forbes отдал председателю совета директоров «Северстали» Алексею Мордашову ($17,5 млрд, плюс $6,6 млрд за год). На третьем месте – владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин ($16,1 млрд, плюс $6,8 млрд).

Также Forbes опубликовал глобальный рейтинг богатейших людей мира. Первое место в нем вновь занял основатель Microsoft Билл Гейтс с состоянием $86 млрд. Далее идет инвестор Уоррен Баффет ($75,6 млрд, плюс $14,8 млрд за год).

На третьем месте – основатель Amazon Джефф Безос с состоянием $72,8 млрд, за год он увеличил его на $27,6 млрд. Как отмечает Forbes, это стало лучшим результатом среди всех участников списка.

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