16:42

Арбитражный суд Санкт-Петербурга лишил лицензии Европейский университет. Об этом на странице университета в фейсбуке сообщила руководитель ректората Алла Самолетова.

«Это очень сухой остаток: лицензия аннулирована. Решение вступает в силу через месяц или после рассмотрения апелляции, которую мы конечно подадим», – написала она.

Таким образом, суд удовлетворил иск Роспотребнадзора. Ведомство утверждало, что университет не выполнил предписания по устранению нарушений, которые были выявлены во время проверки в июле 2016 года.

Если апелляцию университета отклонят и лицензию все же аннулируют, вуз не сможет продолжить образовательную деятельность.

Роспотребнадзор приостановил лицензию ЕУСПб в декабре 2016 года. Основанием для этого стали нарушения порядка приема студентов, несвоевременная аттестация сотрудников и не соответствующий требованиям преподавательский состав.

В ситуацию вмешался президент России Владимир Путин, после чего лицензию вузу восстановили. Однако затем Роспотребнадзор подал новый иск. Помимо этого, иск о выселении ЕУСПб подала администрация Санкт-Петербурга. Его рассмотрение начнется 5 апреля.