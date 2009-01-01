Арбитражный суд Санкт-Петербурга лишил лицензии Европейский университет. Об этом на странице университета в фейсбуке сообщила руководитель ректората Алла Самолетова.
«Это очень сухой остаток: лицензия аннулирована. Решение вступает в силу через месяц или после рассмотрения апелляции, которую мы конечно подадим», – написала она.
Таким образом, суд удовлетворил иск Роспотребнадзора. Ведомство утверждало, что университет не выполнил предписания по устранению нарушений, которые были выявлены во время проверки в июле 2016 года.
Если апелляцию университета отклонят и лицензию все же аннулируют, вуз не сможет продолжить образовательную деятельность.
Роспотребнадзор приостановил лицензию ЕУСПб в декабре 2016 года. Основанием для этого стали нарушения порядка приема студентов, несвоевременная аттестация сотрудников и не соответствующий требованиям преподавательский состав.
В ситуацию вмешался президент России Владимир Путин, после чего лицензию вузу восстановили. Однако затем Роспотребнадзор подал новый иск. Помимо этого, иск о выселении ЕУСПб подала администрация Санкт-Петербурга. Его рассмотрение начнется 5 апреля.
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