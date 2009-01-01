17:14

Россия построит в сирийской провинции Африн военную базу, где в том числе будет тренировать бойцов курдских Отрядов народной самообороны (YPG). Об этом сообщает Reuters.

По словам представителя YPG Редура Кселиля, соглашение с Москвой было заключено 19 марта «в рамках сотрудничества для борьбы с терроризмом».

Он добавил, что российские военные уже прибыли в район новой базы.

YPG контролируют северные территории Сирии, они борются с «Исламским государством». Против курдов выступает Турция, ее ВВС ведут обстрелы территорий, где дислоцируются курдские отряды.