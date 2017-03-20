17:43

Директор ФБР Джеймс Коми подтвердил, что бюро ведет расследование возможных связей участников кампании Дональда Трампа с Россией, передает The Guardian.

То же самое касается расследования российского «вмешательства» в американские выборы.

«Обычно мы не подтверждаем текущие расследования, но учитывая необычные обстоятельства и общественный интерес, сейчас делаем это», – сказал Коми на публичных слушаниях в Конгрессе, посвященных российскому «вмешательству» в выборы президента США.

Конгрессмены задали Коми и главе Агентства национальной безопасности Майклу Роджерсу вопрос, повлияло ли предполагаемое вмешательство РФ в выборы на их результат.

В частности, изменился ли расклад голосов в нескольких штатах. Главы спецслужб ответили на это отрицательно. Коми уточнил, что он не будет раскрывать детали расследования ФБР, добавляет AP.

Глава комитета по разведке Девин Нуньес, открывая слушания, заявил, что «Россия успешно вмешалась» в демократию США и «сделает это снова». По его словам, Конгресс пока не знает, помогали ли в этом Москве американские граждане, и продолжит свое расследование.

Заметка дополняется.