17:50

В Сирии в конце февраля погиб военнослужащий Александр Сагайдак, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, он служил в частной военной военной компании. Официальная причина смерти – сердечная недостаточность. Тело погибшего переправили в морг военного госпиталя в Ростове, 20 марта он был похоронен на кронштадтском кладбище.

Заметка дополняется.