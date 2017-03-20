В Сирии в конце февраля погиб военнослужащий Александр Сагайдак, сообщает «Фонтанка».
По данным издания, он служил в частной военной военной компании. Официальная причина смерти – сердечная недостаточность. Тело погибшего переправили в морг военного госпиталя в Ростове, 20 марта он был похоронен на кронштадтском кладбище.
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