17:50

В Сирии в конце февраля погиб военнослужащий Александр Сагайдак, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, он служил в частной военной военной компании. Официальная причина смерти – сердечная недостаточность. Тело погибшего переправили в морг военного госпиталя в Ростове, 20 марта он был похоронен на кронштадтском кладбище.

По данным издания, Сагайдак в 90-х годах служил пограничных войсках в Таджикистане, после увольнения работал в частных охранных службах. До 2015 он был начальником охраны у муниципального депутата Всеволожска Эдуарда Чирко.

В январе 2016 года Сагайдака арестовали за хранение оружия, он находился под стражей до июля 2016 года. По словам Чирко, после освобождения мужчина устроился в некую «частную военную компанию», а затем уехал в лагерь подготовки в Краснодарский край. Чирко подтвердил, что, по его данным, Сагайдак погиб в ходе военных действий в Сирии.

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