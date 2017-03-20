В Сирии в конце февраля погиб военнослужащий Александр Сагайдак, сообщает «Фонтанка».
По данным издания, он служил в частной военной военной компании. Официальная причина смерти – сердечная недостаточность. Тело погибшего переправили в морг военного госпиталя в Ростове, 20 марта он был похоронен на кронштадтском кладбище.
По данным издания, Сагайдак в 90-х годах служил пограничных войсках в Таджикистане, после увольнения работал в частных охранных службах. До 2015 он был начальником охраны у муниципального депутата Всеволожска Эдуарда Чирко.
В январе 2016 года Сагайдака арестовали за хранение оружия, он находился под стражей до июля 2016 года. По словам Чирко, после освобождения мужчина устроился в некую «частную военную компанию», а затем уехал в лагерь подготовки в Краснодарский край. Чирко подтвердил, что, по его данным, Сагайдак погиб в ходе военных действий в Сирии.
Заметка дополняется.
Правила для участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.