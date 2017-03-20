18:01

Старейший миллиардер в мире Дэвид Рокфеллер-старший скончался в возрасте 101 года. Об этом сообщает The New York Times.

Рокфеллер умер в своем доме в Нью-Йорке. Представитель семьи миллиардера подтвердил газете эту информацию.

Дэвид Рокфеллер родился в Нью-Йорке, карьеру он начал в банке Chase Manhattan, в 1981 году он стал его президентом.

В опубликованном 20 марта рейтинге богатейших людей мира по версии журнала Forbes Рокфеллер занял 581 место, его состояние издание оценивает в $3,3 млрд.