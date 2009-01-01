18:46

Власти Венгрии начали обсуждать запрет логотипа пива Heineken, сообщает Reuters.

Это могут сделать в рамках закона, который запрещает коммерческое использование символики тоталитарных режимов.

На бутылках Heineken, напоминает Reuters, изображена красная звезда. Этот же символ использовался Советским Союзом. Представитель пивоваренной компании отказался от комментариев.

Логотип Heineken в виде звезды существует со второй половины XIX века, красной звезда стала в 1930-х годах.

После Второй мировой звезду сделали белой с красной каемкой, в 1991 году логотип вернулся к полностью красному варианту.

В отличие от символов нацистской Германии, советская символика не запрещена в странах бывшего советского блока, напоминает Reuters. В Польше обсуждался такой запрет, но Конституционный суд страны решил, что символы СССР могут использоваться.