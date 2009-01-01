18:55

Бывшему губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу предъявили обвинение во взяточничестве и подстрекательству к клевете. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

По данным следствия, Юревич получал взятки от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко, их общая сумма составила 26 млн рублей.

Кроме того, по версии СК, Юревич подстрекал своего первого зама Олега Грачева к клевете на председателя Челябинского областного суда.

В СК добавили, что Юревич не явился на допросы 17 и 20 марта, сообщив, что находится в Израиле. Если он не придет на допрос после третьей повестки, его объявят в розыск.

Об уголовном деле на Юревича стало известно 17 марта, тогда СК сообщил только, что речь идет о взятке. Тесленко, от которого, как утверждают следователи, экс-губернатор получал взятки, в 2014 году получил 7 лет лишения свободы по делу о закупках томографов по завышенной цене.

Юревич занимал должность губернатора Челябинской области с 2010 по 2014 год, затем занялся бизнесом, его семье принадлежит производитель макаронных изделий «Макфа».