19:25

Руководство энергетического КЭС-холдинга (сейчас «Т Плюс») и его материнской компании «Ренова» (принадлежит Виктору Вексельбергу) выводило прибыль в офшоры. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию по делу бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера.

«В период с 2003 по 2008 год прибыль от деятельности ЗАО “КЭС” и ГК “Ренова” выводилась руководством компаний за пределы России на зарубежные счета», – сказал собеседник агентства.

Кроме того, по данным источника ТАСС, с 2010 года «Т Плюс» использует схему, связанную с авансами за поставки топлива, чтобы выводить деньги в пользу «Реновы».

Осенью 2016 года суд арестовал управляющего директора группы компаний «Ренова» Евгения Ольховика по делу о взятках властям Коми. Его и директора «Т Плюс» Бориса Вайнзихера подозревают в даче взяток на общую сумму 800 млн рублей.

Еще одним фигурантом дела стал экс-глава «Билайна» Михаил Слободин, он объявлен в розыск. Сообщалось, что бывший губернатор Коми Гайзер давал на Слободина показания в рамках сделки со следствием.

Самого Гайзера в 2015 году обвинили в создании преступного сообщества, отмывании денег и мошенничестве.