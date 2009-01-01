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В Минобороны опровергли информацию о строительстве в сирийской провинции Африн новой военной базы. Это следует из заявления ведомства, поступившего в Republic.

«Никаких планов развертывания на территории Сирийской Арабской Республики новых российских военных баз нет», – говорится в сообщении.

Как уточнили в Минобороны, около Африн, в районе «соприкосновения» курдов и подконтрольных Турции отрядов Сирийской свободной армии, размещено одно из отделений российского Центра примирения враждующих сторон.

Ранее Reuters со ссылкой на представителя курдских Отрядов народной самообороны (YPG) писало, что Россия построит в провинции Африн новую военную базу, где в том числе будет тренировать бойцов YPG.