В Минобороны опровергли информацию о строительстве в сирийской провинции Африн новой военной базы. Это следует из заявления ведомства, поступившего в Republic.
«Никаких планов развертывания на территории Сирийской Арабской Республики новых российских военных баз нет», – говорится в сообщении.
Как уточнили в Минобороны, около Африн, в районе «соприкосновения» курдов и подконтрольных Турции отрядов Сирийской свободной армии, размещено одно из отделений российского Центра примирения враждующих сторон.
Ранее Reuters со ссылкой на представителя курдских Отрядов народной самообороны (YPG) писало, что Россия построит в провинции Африн новую военную базу, где в том числе будет тренировать бойцов YPG.
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