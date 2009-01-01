22:20

Следствие не обвиняло ГК «Ренова» в выводе прибыли в офшоры. Об этом представитель групп компаний Андрей Шторх сообщил ТАСС.

«Информация, приведенная в сообщении ТАСС со ссылкой на некие анонимные источники, о выводе прибыли в офшоры вызывает удивление – подобные претензии нигде и никогда нам не предъявлялись, и, с нашей точки зрения, они не соответствуют действительности», – сказал он.

Ранее источник ТАСС заявлял, что следствие подозревает руководство «Т Плюс» и его материнской компании «Ренова» в выводе прибыли в офшоры в период с 2003 по 2008 год. Как добавил собеседник агентства, с 2010 года «Т Плюс» также использует схему для выводы денег в пользу «Реновы».

Осенью 2016 года суд арестовал управляющего директора ГК «Ренова» Евгения Ольховика по делу о взятках властям Коми. Его и директора «Т Плюс» Бориса Вайнзихера подозревают в даче взяток на общую сумму 800 млн рублей.

В начале февраля стало известно об аресте имущества Вайнзихера на сумму более $2,2 млн и продлении его ареста на три месяца.

Еще одним фигурантом дела стал экс-глава «Билайна» Михаил Слободин, он объявлен в розыск. Forbes писал, что глава Коми Вячеслав Гайзер пошел на сделку со следствием и дал показания против Слободина. Адвокат экс-губернатора назвал эту информацию «враньем».

Самого Гайзера в 2015 году обвинили в создании преступного сообщества, отмывании денег и мошенничестве.