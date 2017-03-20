«Роснефть» «сочла нерентабельным» строительство нефтеперерабатывающего завода в Грозном, а в Минэнерго поддержали позицию компании. Это следует из письма в правительство замминистра энергетики Кирилла Молодцова, с которым ознакомилось РБК.
В документе сообщается, что, по расчетам «Роснефти», денежный поток Грозненского НПЗ в период с 2010 по 2022 год будет отрицательным и составит «минус 26,3 млрд рублей» из-за уменьшения объемов переработки нефти и увеличения выхода светлых нефтепродуктов.
По данным «Роснефти», добиться безубыточности проекта можно в случае финансирования строительства инфраструктурных объектов за счет регионального (5,6 млрд рублей) и федерального (38,7 млрд рублей) бюджетов. Тем не менее, как заявил собеседник РБК в Минэнерго, «будет нереально» получить инвестиции такого размера для строительства НПЗ.
В качестве альтернативы, согласно документу, компания рассматривает вариант строительства битумного завода, но его рентабельность, по словам главы «ИнфоТЭК-КОНСАЛТ» Тамары Канделаки, «также под вопросом».
РБК отмечает, что ранее правительство поручило «Роснефти» строительство Грозненского НПЗ, и на разработку проекта уже было потрачено 725 млн рублей.
Как стало известно в феврале, компания планирует продать свои активы в республике. В июле 2015 года «Роснефть» также отказалась от лицензии на разработку Северо-Джалкинского участка в Чечне.
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