20 марта, 23:30

«Роснефть» «сочла​ нерентабельным» строительство нефтеперерабатывающего завода в Грозном, а в Минэнерго поддержали позицию компании. Это следует из письма в правительство замминистра энергетики Кирилла Молодцова, с которым ознакомилось РБК.

В документе сообщается, что, по расчетам «Роснефти», денежный поток Грозненского НПЗ в период с 2010 по 2022 год будет отрицательным и составит «минус 26,3 млрд рублей» из-за уменьшения объемов переработки нефти и увеличения выхода светлых нефтепродуктов.

По данным «Роснефти», добиться безубыточности проекта можно в случае финансирования строительства инфраструктурных объектов за счет регионального (5,6 млрд рублей) и федерального (38,7 млрд рублей) бюджетов. Тем не менее, как заявил собеседник РБК в Минэнерго, «будет нереально» получить инвестиции такого размера для строительства НПЗ.

В качестве альтернативы, согласно документу, компания рассматривает вариант строительства битумного завода, но его рентабельность, по словам главы «ИнфоТЭК-КОНСАЛТ» Тамары Канделаки, «также под вопросом».

РБК отмечает, что ранее правительство поручило «Роснефти» строительство Грозненского НПЗ, и на разработку проекта уже было потрачено 725 млн рублей.

Как стало известно в феврале, компания планирует продать свои активы в республике. В июле 2015 года «Роснефть» также отказалась от лицензии на разработку Северо-Джалкинского участка в Чечне.