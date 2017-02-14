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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев заявил о начале поставок в Китай зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», пишет «Интерфакс».

«Мы сейчас поставили в Китай первые дивизионы [С-400]», – сказал Гутенев.

Депутат также сообщил, что за С-400 «стоят в очереди» Индия и Турция.

«Рособоронэкспорт» и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России официально не комментировали эту информацию, уточняет агентство.

Соответствующий контракт с Китаем на поставку комплексов был заключен в апреле 2015 года. Ранее сообщалось, что поставки начнутся в 2018 году.

В октябре 2016 года Россия и Индия подписали межправительственное соглашение о поставках систем, заключить контракт стороны планируют до конца 2017 года.

С-400 «Триумф» разработан концерном «Алмаз-Антей» и предназначен для поражения самолетов, ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения. Система способна поражать баллистические цели на расстоянии до 60 километров, а аэродинамические – на расстоянии до 400 километров.