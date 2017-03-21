В экономическом блоке обсуждают вариант возвращения налога с продаж в рамках налогового маневра, пишут «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников.
Как сообщает газета, после введения нoвoй контрольнo-кассовой техники его станет легко администрировать. Налог может стать альтернативой предложению Минфина снизить страховой взнос до 22% и повысить НДС до 22%, и вариант рассматривается только «в увязке» с отказом от повышения НДС.
По словам одного из собеседников издания, речь идет не о классическом налоге с продаж, а о торговом сборе, что позволит не выделять его в чеке и не увеличивать цену на сумму налога. Сбор, уточняет источник, не должен быть выше 2–3%. Он также добавил, что рост ставки НДС увеличит нагрузку на всех, отвлечет оборотные средства, в то время как сбор повлияет только на розницу.
Также обсуждается идея зачислять часть сборов в муниципальный бюджет, говорит другой чиновник. В таком случае муниципалитеты будут заинтересованы в установке новых касс в рознице. Тем не менее, предложение сработает только в случае полной уверенности в работе касс, отмечает он.
Заметка дополняется.
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