01:34

В экономическом блоке обсуждают вариант возвращения налога с продаж в рамках налогового маневра, пишут «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников.

Как сообщает газета, после введения нoвoй контрольнo-кассовой техники его станет легко администрировать. Налог может стать альтернативой предложению Минфина снизить страховой взнос до 22% и повысить НДС до 22%, и вариант рассматривается только «в увязке» с отказом от повышения НДС.

По словам одного из собеседников издания, речь идет не о классическом налоге с продаж, а о торговом сборе, что позволит не выделять его в чеке и не увеличивать цену на сумму налога. Сбор, уточняет источник, не должен быть выше 2–3%. Он также добавил, что рост ставки НДС увеличит нагрузку на всех, отвлечет оборотные средства, в то время как сбор повлияет только на розницу.

Также обсуждается идея зачислять часть сборов в муниципальный бюджет, говорит другой чиновник. В таком случае муниципалитеты будут заинтересованы в установке новых касс в рознице. Тем не менее, предложение сработает только в случае полной уверенности в работе касс, отмечает он.

Заметка дополняется.