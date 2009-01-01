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Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич в беседе с «Коммерсантом» не согласился с обвинениями Следственного комитета (СК).

«Никаких взяток от Тесленко я не брал, никакого подстрекательства Грачева с моей стороны не было. Что касается повесток, то лично я их не получал. На какой адрес их высылал Следственный комитет, непонятно», – заявил Юревич.

Экс-губернатор также уточнил, что вопрос его возвращения в Россию будет решен после консультаций с адвокатом.

Первый заместитель Юревича Олег Грачев отказался от комментариев.

Ранее СК раскрыл детали уголовного дела против экс-губернатора. Следствие обвиняет его в получении взяток на сумму 26 млн рублей от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко, а также в подстрекательстве Грачева к клевете на председателя Челябинского областного суда.

В СК, кроме того, добавили, что Юревич по повестке не пришел на допросы 17 и 20 марта, сообщив, что находится в Израиле. Если он не придет на допрос после третьей повестки, следствие объявит его в розыск.

Юревич занимал должность губернатора Челябинской области с 2010 по 2014 год. Сейчас его семье принадлежит производитель макаронных изделий «Макфа».