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Президент Владимир Путин разрешил Минобороны без конкурса передавать «Национальному экологическому оператору» (НЭО) – «дочке» госкорпорации «Ростех» – списанное вооружение, военную и специальную технику (ВВСТ), а также металлолом. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Издание ознакомилось с письмом Путину от министра обороны Сергея Шойгу и главы «Ростеха» Сергея Чемезова, в которой предлагается передавать «дочке» «Ростеха» ВВСТ по балансовой стоимости, а металлолом – по рыночной. Как пишут Шойгу и Чемезов, это уменьшит бюджетные траты на содержание и хранение лома, а также обеспечит «экологическую безопасность» во время ликвидации списанных образцов ВВСТ.

Авторы письма также отмечают, что средств федеральной программы по утилизации военной техники до 2020 года не хватает, и поэтому, пишет газета, Шойгу и Чемезов уже подписали соглашение о взаимодействии по комплексной утилизации ВВСТ, позволяющее «без привлечения бюджетных средств освободить места для хранения лома».

Как заявил источник «Коммерсанта» в ведомстве, таким образом Минобороны сможет «расстаться почти с 270 тысячами тонн металлолома по максимально удобной схеме» и «без катастрофической бюрократии».

При этом, отмечает издание, ранее Шойгу говорил, что для сдачи техники необходимо проводить отдельный конкурс для каждой единицы.

Газета также сообщает, что «Ростех» хочет получить весь военный лом, который структуры Минобороны с 2014 года продают на площадке Российского аукционного дома (РАД). В 2016–2017 годах РАД продал лом на 3,5 млрд рублей с превышением стартовой цены в среднем на 25%, добавляет «Коммерсантъ».

О желании «Ростеха» заняться утилизацией ВВСТ стало известно в мае 2016 года. Тогда госкорпорация хотела извлекать из ВВСТ запчасти для последующей обработки и использования. Речи о монополии не шло, замечает газета.