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Информация о начале поставок зенитных ракетных систем С-400 «Триумф»в Китай не соответствует действительности, сообщил RNS заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев.

«Речь пока идет о производстве, а не поставках», – сказал он.

20 марта Гутенев заявил, что Россия начала поставлять в Китай первые дивизионы С-400. По словам депутата, за С-400 «стоят в очереди» Индия и Турция

Соответствующий контракт с Китаем на поставку комплексов был заключен в апреле 2015 года. По официальной информации, поставки начнутся в 2018 году.