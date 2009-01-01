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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон собирается посетить Россию 12 апреля. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в администрации президента США.

По информации собеседников агентства, Тиллерсон планирует пропустить съезд министров иностранных дел 28 стран НАТО 5–6 апреля для того, чтобы встретиться в США с китайским лидером Си Цзиньпином. После этого глава Госдепа намерен прилететь в Москву.

Тиллерсон – бывший глава нефтяной компании ExxonMobil, сотрудничавшей, в том числе, с «Роснефтью». В 2012 году по указу президента Владимира Путина он был награжден орденом Дружбы «за большой вклад в развитие и укрепление сотрудничества с Российской Федерацией».

Как говорили в Кремле, у Путина «хорошие отношения» с Тиллерсоном, но при этом уточняли, что после того, как экс-глава ExxonMobil станет госсекретарем, его симпатии к России «отступят на второй план».

В январе Тиллерсон заявил, что Россия должна нести ответственность за свои действия, в том числе за ситуацию с Крымом. В марте украинский МИД сообщал об обещании Тиллерсона Украине не отменять санкции в отношении России, пока та не прекратит «оккупацию» Крыма и Донбасса