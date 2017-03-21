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«Вымпелком» и «Мегафон», собственники «Евросети», утвердили схему раздела ритейлера, пишут «Ведомости».

Как сообщили источники издания, «Мегафон» выкупит у «Вымпелкoма» 50% ритейлера и доведет свою долю до 100%. «Вымпелком», в свою очередь, получит 2000 салонов «Евросети» из имеющихся 4200.

Информация о сумме сделки разная – согласно информации одного собеседника, «Вымпелком» выплатит «Мегафону» около 1 млрд рублей в счет долга «Евросети», а по словам другого, сумма сделки составляет 1,2 млрд рублей. Раздел должен быть завершен к началу 2018 года, добавляют источники «Ведомостей».

Уточняется, что одно из условий сделки – сохранение менеджмента «Евросети». Также не планируется сокращение персонала сети – ритейлер в целом продолжит функционировать автономно от «Мегафона».

Долг «Евросети» сейчас составляет примерно 9 млрд рублей, сообщает газета.

О возможном разделении «Евросети» «Ведомости» впервые написали в мае 2016 года. Источник газеты тогда говорил, что операторам, которые стремятся заключить наибольшее количество контрактов с абонентами, невыгодно содержать условно независимую сеть по продажам телефонов.