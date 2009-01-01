В Нью-Йорке в возрасте 101 года скончался Дэвид Рокфеллер – глава одной из богатейших династий США. Его семья, сделавшая состояние на переработке нефти (из ее проектов вышли крупнейшие нефтяные компании США), пользовалась статусом «неофициальной аристократии». Ее представители занимались политикой (один из них, Нельсон Рокфеллер, собирался стать президентом) и контактировали с мировыми лидерами.

Сейчас династия насчитывает несколько сотен человек. Она по-прежнему в списке семей-миллиардеров, хотя ее состояние и влияние сокращается. По оценке Forbes на прошлый год, в списке богатейших семей США Рокфеллеры заняли 23-е место – с общим состоянием в $11 млрд. Состояние Дэвида Рокфеллера оценивалось примерно в $3 млрд. Если сравнить это с тем, что заработал Джон Рокфеллер – основатель династии и богатейший человек в истории США – получится гораздо меньше.